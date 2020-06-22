Белорусы по всему миру поддержали соперников Лукашенко

Белорусы по всему миру устроили акции в поддержку жителей страны, протестующих на фоне грядущих выборов белорусского президента. Об этом сообщает издание Tut.by.

Варшаве, Москве, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Демонстрации проходили с 19 по 21 июня в разных городах мира, в частности, в Киеве , Берлине, Гааге Лос-Анджелесе . В большинстве случаев акции проходили рядом с белорусскими посольствами.

Митингующие высказывали свою поддержку соперникам действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко , в том числе и наиболее популярным претендентам на пост — банкиру Виктору Бабарико и блогеру Сергею Тихановскому.

В Минске и крупных белорусских городах проходят мирные акции протеста, сопровождающиеся задержаниями демонстрантов, на фоне грядущих выборов президента. Голосование назначено на 9 августа. Большинство соперников Александра Лукашенко, объявившего о планах баллотироваться на шестой срок, задержаны, среди них Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.