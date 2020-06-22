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Белорусы по всему миру устроили акции в поддержку соперников Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 11 55 минут назад
Белорусы по всему миру поддержали соперников Лукашенко
Фото: @tasha_orlova
Белорусы по всему миру устроили акции в поддержку жителей страны, протестующих на фоне грядущих выборов белорусского президента. Об этом сообщает издание Tut.by.
Демонстрации проходили с 19 по 21 июня в разных городах мира, в частности, в Киеве, Берлине, Гааге, Варшаве, Москве, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. В большинстве случаев акции проходили рядом с белорусскими посольствами.
Митингующие высказывали свою поддержку соперникам действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко, в том числе и наиболее популярным претендентам на пост — банкиру Виктору Бабарико и блогеру Сергею Тихановскому.
В Минске и крупных белорусских городах проходят мирные акции протеста, сопровождающиеся задержаниями демонстрантов, на фоне грядущих выборов президента. Голосование назначено на 9 августа. Большинство соперников Александра Лукашенко, объявившего о планах баллотироваться на шестой срок, задержаны, среди них Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.
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В мире , Александр Лукашенко
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