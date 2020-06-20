Украине предрекли «донбасский сценарий»

Если права русскоязычных граждан Украины продолжат ущемлять, то они превратятся в «украинских русских», как это уже произошло в Донбассе. Об этом заявил политолог Вадим Карасев . По его словам, в таком случае жители Украины захотят в Россию

«Надо разобраться, украинцы — это что, украинский язык или украинец — это что-то большее, чем украинский язык, чем даже русский. Потому что есть нации — венгры, да, это венгерский язык, поляки — польский язык. А вот, украинцы — нет. Этот вопрос всегда возникал после распада империи. Где границы этой страны, которая возникла в результате распада. Эти же вопросы были — где заканчивается Франция, Англия. А где заканчивается Украина, скажите мне? Там, где заканчивается украинский язык и его распространение или по границам 91-го года?», — сказал он.

По словам политика, у Украины возникли проблемы после того, как в стране начали продвигать идею моноэтничности.

Карасев добавил, что в государстве могут быть разные языки. Он отметил, что миллионы русскоязычных граждан Украины не могут считаться меньшинством и имеют право на развитие своего языка.

Как подчёркивает Карасёв, нынешняя политика властей страны может привести к «расползанию» регионов Украины.