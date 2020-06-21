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Испания открыла границы для жителей Евросоюза 

Newsru.com и ещё 14 57 минут назад
Испания открыла границы для жителей Евросоюза
Фото: depositphotos.com
Испанские власти с воскресенья стали допускать без ограничений на свою территорию жителей стран ЕС и Шенгенской зоны, передает "Интерфакс"
Как пишут европейские СМИ, граждан стран Шенгенской зоны будут свободно пускать в Испанию, не требуя обязательного 14-дневного карантина.
В частности, с полуночи по местному времени возобновилось свободное движение через границу с Францией.
Однако не все страны ЕС согласились открыть границы с Испанией. Так, власти соседней Португалии объявили, что будут готовы сделать это только с 1 июля.
Испания была одним из основных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Западной Европе. В стране выявили более 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. пациентов скончались.
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В мире , ЕС , Интерфакс , Испания
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