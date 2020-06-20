Польша обвинила Владимира Путина в манипулировании историей после того, как он написал статью, в которой заявил, что довоенное польское правительство бросило «свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения».

Эта статья опубликована всего за неделю до того, как Владимир Путин примет ежегодный Парад Победы, отмененный до этого из-за вспышки коронавируса, и в преддверии общенационального референдума, по итогам которого он может остаться у власти до 2036 года.

Владимир Путин использует решающий вклад Советского Союза в разгром нацистской Германии в 1945 году в качестве аргумента для оправдания особого места России в мире.

Подробно останавливаясь на событиях 1939 года, Владимир Путин пишет, что Польша сама виновата во вторжении нацистов на ее территорию в сентябре.

«Трагедия Польши — целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо‑франко‑советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров, подставило свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения», — заявляет он.

Далее он пишет, что войсковые соединения Красной Армии были введены в «так называемые восточные кресы — ныне это части территории Белоруссии, Украины и Литвы», вместо того, чтобы написать, что Советский Союз вторгся в Польшу в соответствии с условиями пакта Молотова-Риббентропа.

Польша отреагировала с негодованием.

Станислав Жарын (Stanislaw Zaryn), директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши, заявил:

«Это не первый случай, когда российский президент манипулирует историей с целью представить ложную картину Второй мировой войны. «Война памяти», которую продолжает Россия, направлена на то, чтобы обелить позорное советское прошлое, стереть из коллективной памяти тот факт, что во время войны Сталин и Гитлер вступили в сговор друг с другом, и подкрепить миф о том, что Советский Союз — единственный победитель нацистской Германии».

В 1990-е годы российские власти публично осудили и принесли извинения за многочисленные преступления, совершенные советским режимом. Однако в последние годы Кремль пытается обелить свою историю времен войны, утверждая, помимо прочего, что подписание в 1939 году пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией, разделившего Европу на сферы влияния, было вынужденной мерой.