Белоруссию накрыла волна протестов

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Беларуси началась серия пикетов в поддержку задержанных ранее политиков и активистов. Акции прошли 19 июня в ряде крупных городов.

В ходе акции, люди выстраивались в цепи на городских улицах и площадях. Сообщается о задержанных.

Пикеты прошли Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и многих других городах страны, сообщает REGNUM.