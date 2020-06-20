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В Беларуси протестуют против задержаний политиков 

Русская Планета 33 минуты назад
Белоруссию накрыла волна протестов
Фото: Reuters
В Беларуси началась серия пикетов в поддержку задержанных ранее политиков и активистов. Акции прошли 19 июня в ряде крупных городов.
В ходе акции, люди выстраивались в цепи на городских улицах и площадях. Сообщается о задержанных.
Пикеты прошли Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и многих других городах страны, сообщает REGNUM.
Жители Белоруссии: «Нам просто становится страшно»
Ранее мы писали о задержаниях политических оппонентов президента. В частности, правоохранительными органами страны были арестованы кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и его сын Эдуард.
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В мире , МВД , ИА REGNUM
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