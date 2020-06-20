Белоруссию накрыла волна протестов 

В Белоруссии прошли акции против задержания политиков и активистов.
В местах проведения протестных пикетов не работал мобильный интернет, на улицы вышел ОМОН, люди в штатском. Появились автозаки и автобусы. В Минске закрыли станции метро.
Акции прошли не только в столице. Пикеты проводились в центре Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно. На улицы выходили от нескольких десятков до нескольких сотен людей. Они выстраивались в «цепи солидарности» в метре-полутора друг от друга. В основном обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям. Водители сигналили в знак солидарности.
Милиционеры предупреждали, что акции незаконны, и призывали участников разойтись. Омоновцы стали оттеснять людей с тротуаров, цепи участников распадались. Около 20.00 в разных городах начались массовые задержания, сообщает Tut.by.
«Что он сделал из того, что обещал? Зарплата по 500. У кого она? Поддержка учителей, медиков — ложь. Сегодня учителя работают в классах, где по 30 детей, а им за нагрузку не доплачивают. И про коронавирус. Я не понимаю, почему весь мир борется, а нам говорят, что это не проблема…», — заявила одна из пикетчиц.
По её словам, «мир не простит» Лукашенко, поскольку и в России, и в ЕС знают, что происходит в Белоруссии.
«Если бы мы знали в 90-х во что он превратит страну, мы бы никогда за него не голосовали», — подытожила протестующая.
Сам Лукашенко, как передавал «Рамблер», заявил, что определенные силы подготовили масштабный план дестабилизации Белоруссии и майдана. Но властям удалось его сорвать.
«Я… никому не позволю сломать эту страну. Для меня нет большей ценности, чем Белоруссия, и на сохранение этой страны я пойду, чего бы это ни стоило», — сказал он.
Ранее избиркомы Белоруссии завершили прием подписей для выдвижения претендентов в президенты. Порог в 100 тысяч преодолели действующий президент Александр Лукашенко и экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Его называют главным конкурентом Лукашенко, однако в четверг его задержали и поместили в СИЗО. Были задержаны и другие политики и активисты, оппоненты Лукашенко.