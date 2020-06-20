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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 июня 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты данные по заразившимся COVID-19 на утро 20 июня
Фото: ТАСС
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 20 июня превысило 8,64 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 8 641 521 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 176,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 459 474 инфицированных, 4,23 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,22 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (более одного миллиона человек), Россия (569 тысяч) оказалась на третьем месте. Индия (380,5 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (303,2 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Перу, Италия, Чили и Иран.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 119 112 человек. Самая большая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.
В России за последние сутки выявлено 7972 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 569 063 случая заражения коронавирусом. Из них 324,4 тысячи выздоровели, 7841 человек скончался. С начала эпидемии в стране было сделано более 16,3 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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В мире , ВОЗ , Бразилия , США
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