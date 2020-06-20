Болтон: Трамп уволил прокурора по просьбе Эрдогана 

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк проверяла турецкий банк Halkbank на предмет якобы уклонения от санкций США против Ирана, рассказал Болтон. При этом, по его словам, данный вопрос обсуждался на уровне президентов.

Во время одного из разговоров с Эрдоганом Трамп заявил, что "позаботится" об урегулировании дела Halkbank, когда заменит "людей Обамы" (экс-президента США Барака Обамы . — примечание "Газеты.Ru") в прокуратуре на своих, утверждает Болтон.