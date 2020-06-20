Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болтон: Трамп уволил прокурора по просьбе Эрдогана 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Болтон: Трамп уволил прокурора по просьбе Эрдогана
Фото: Газета.Ru
Стремление президента США Дональда Трампа отправить в отставку прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана может быть связано с просьбой лидера Турции Тайипа Эрдогана, заявил экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC.
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк проверяла турецкий банк Halkbank на предмет якобы уклонения от санкций США против Ирана, рассказал Болтон. При этом, по его словам, данный вопрос обсуждался на уровне президентов.
Во время одного из разговоров с Эрдоганом Трамп заявил, что "позаботится" об урегулировании дела Halkbank, когда заменит "людей Обамы" (экс-президента США Барака Обамы. — примечание "Газеты.Ru") в прокуратуре на своих, утверждает Болтон.
Ранее сообщалось, что минюст США решил сменить прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана, который вел дела против адвокатов президента Дональда Трампа. Однако Берман отказался покидать занимаемую должность.
Видео дня. Москву затопило
Газета.Ru: последние новости
Начальник Генштаба Греции пригрозил "сжечь" вторгшихся в страну Начальник Генштаба Греции пригрозил "сжечь" вторгшихся в страну Эрдоган заявил, что Турция "потеряла позиции" в борьбе с COVID-19 Эрдоган заявил, что Турция "потеряла позиции" в борьбе с COVID-19 Бабарико предъявлено уголовное обвинение Бабарико предъявлено уголовное обвинение
Комментарии 1
В мире , Ближний Восток , США , Барак Обама , Джон Болтон , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , Министерство юстиции США , Газета.Ru , телеканал АВС , Нью-Йорк , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
В России объяснили геноцид «Панцирей»
В России объяснили геноцид «Панцирей»
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение