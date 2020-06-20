В США назревает политическая смута

Ему задали вопрос, действительно ли он рассматривал возможность отставки Эспера. При этом Трамп не стал этого отрицать напрямую. Поэтому американский лидер ответил обтекаемо:

«Я действительно не был сосредоточен на этом, потому что у меня есть много проблем, которым я уделяю очень много внимания», — Дональд Трамп.

Ему предложили сказать честно, доверяет ли он главе Пентагона. В ответ Трамп сказал, что если что-то произойдет, то об этом узнают все.