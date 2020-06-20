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Трамп отказался подтвердить свое доверие главе Пентагона 

ИА Regnum и ещё 2 2 часа назад
В США назревает политическая смута
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не стал говорить о полном доверии к главе Пентагона Марку Эсперу. Об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.
Ему задали вопрос, действительно ли он рассматривал возможность отставки Эспера. При этом Трамп не стал этого отрицать напрямую. Поэтому американский лидер ответил обтекаемо:
«Я действительно не был сосредоточен на этом, потому что у меня есть много проблем, которым я уделяю очень много внимания», — Дональд Трамп.
Ему предложили сказать честно, доверяет ли он главе Пентагона. В ответ Трамп сказал, что если что-то произойдет, то об этом узнают все.
Трамп заплатит за свою главную ошибку
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня пресс-секретарь белого дома Кейли Макинэни заявила, что президент США Дональд Трамп доверяет главе министерства обороны Марку Эсперу. Она отметила, что Эспер оказал существенную помощь в поддержании безопасности в Вашингтоне во время массовых протестов.
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В мире , Марк Эспер , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Администрация США , США
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