Стало известно о презрительном отношении Трампа к Макрону 

Все новости на карте

Как пишет Guardian, «Болтон раскрывает, что Трамп причисляет Бориса Джонсона Синдзо Абэ к мировым лидерам, с которыми он наиболее близок». При этом, по мнению Трампа, «все, к чему прикасается» Макрон, «превращается в дерьмо», передает РИА «Новости».

Напомним, в США должна выйти книга Болтона, в которой Трамп предстает некомпетентным дилетантом.