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В США отказались от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов 

ТАСС 27 минут назад
В США «отказались» от эскимо, чтобы не обижать эскимосов
Фото: © Наталия Федосенко/ТАСС
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного эскимо, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотского автономного округа. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.
Она ссылается на Элизабелл Маркес — главного маркетолога Dreyer's, являющейся дочерней компанией швейцарской Nestle. "Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным", — отметила она, имея в виду сладкий десерт Eskimo Pie, представляющий собой слой мороженого, заключенный с двух сторон в корж и политый шоколадом.
По данным газеты, данный товар был придуман в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие на волне роста популярности мороженого в США. Предприятие было куплено Dreyer's в 2007 году. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика в меховой кухлянке — глухой одежде эскимосов, состоящей из штанов, рубашки без ворота и шапки.
Торговая марка эскимо пала жертвой в борьбе с дискриминацией не первой. Ранее такая судьба постигла пропаренный рис Uncle Ben's ("Дяди Бена") компании Mars ("Марс") и сироп для блинчиков Aunt Jemima ("Тетушка Джемима") производителя прохладительных напитков PepsiCo ("Пепсико"). Стриминговый сервис HBO Max ("Эйч-би-оу макс") временно удалил из каталога доступных для просмотра фильмов оскароносную картину "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939). Экранизацию одноименного романа Маргарит Митчелл позднее решили вернуть в каталог, но уже с примечанием о необходимости учитывать исторический контекст и подробным разбором сомнительных фрагментов.
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В мире , Аляска , США , Чукотский Автономный Округ
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