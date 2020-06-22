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СМИ: Трамп допускает возможность встречи с Мадуро 

ТАСС и ещё 5 52 минуты назад
Трамп допустил возможность встречи с Мадуро
Фото: © AP Photo/Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп допускает возможность встречи с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
"Я мог бы об этом подумать, — сказал Трамп новостному порталу Axios в интервью, выдержки из которого публикуются на сайте в воскресенье. — Мадуро хотел бы встретиться. Я никогда не против встреч".
На вопрос, сожалеет ли он о том, что последовал совету бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, глава Белого дома ответил: "Не особенно".
"Я мог бы жить с этим или обойтись без этого, но я был крайне против того, что происходило в Венесуэле, — отметил Трамп. — Гуайдо выбрали. Думаю, я не был обязательно за, но заявил, что кому-то это понравится, другим — нет".
Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента.
Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Джон Болтон , Хуан Гуайдо , Дональд Трамп , ЕС
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