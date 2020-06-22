Трамп допустил возможность встречи с Мадуро

"Я мог бы об этом подумать, — сказал Трамп новостному порталу Axios в интервью, выдержки из которого публикуются на сайте в воскресенье. — Мадуро хотел бы встретиться. Я никогда не против встреч".

На вопрос, сожалеет ли он о том, что последовал совету бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо , глава Белого дома ответил: "Не особенно".

"Я мог бы жить с этим или обойтись без этого, но я был крайне против того, что происходило в Венесуэле, — отметил Трамп. — Гуайдо выбрали. Думаю, я не был обязательно за, но заявил, что кому-то это понравится, другим — нет".

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента.