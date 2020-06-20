Две самых больших страны мира оказались на грани войны

Дипломатические отношения Индии Китая уже на грани разрыва. В области Ладакха до сих пор продолжаются пограничные столкновения между войсками обеих стран. Дело доходит не только до перестрелок, но и до рукопашных. В ход идёт практически всё, что попадается под руку: камни, палки, дубины и кортики.

Ответственность за столкновения правительства обеих государств возложили друг на друга. Китайцы яро отказываются признавать факт собственного вторжения. Впрочем, в Поднебесной всегда были популярны отрицания любых фактов агрессии, даже если они были видны «невооружённым глазом».

Индийская сторона заявляет о гибели 20 своих солдат. По словам представителей из Дели, бойцов насмерть забили камнями и палками. Всё больше и больше всплывает фактов о военной агрессии со стороны КНР. Китайцы всё чаще появляются на запретных территориях. Правительство Индии желает всеми силами утихомирить конфликт.

Аргументы Недели

К мирному урегулированию ситуации между обеими державами призывает большинство стран мира. Никому не нужна ядерная война. Не стоит забывать, что Индия и Китай обладают неплохим ядерным арсеналом, и вполне способны привести наш мир к глобальной катастрофе.

Аргументы Недели