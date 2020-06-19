Румыния открестилась от объявления России врагом 

По словам министра, новая стратегия продолжает предыдущие, и нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение России в регионе.

Он подчеркнул, что формулировка, приведенная в проекте стратегии, представляет собой «общее решение союзников отметить, что действия России в регионе порождают риски».

При этом министр отметил, что Румыния не стремится никого провоцировать, но хотела бы поднять вопросы, которые являются законными источниками озабоченности.

Ранее, как писал «Рамблер», в румынский парламент поступил проект Стратегии национальной обороны на 2020−2024 годы. В ней Россия признается враждебным государством. Отмечается агрессивное поведение РФ и гибридные действия по милитаризации черноморского региона. В российском МИД назвали приведенную в документе позицию плагиатом, свидетельствующим об отсутствии у румынских политиков самостоятельного мышления.