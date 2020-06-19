Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Румыния открестилась от объявления России врагом 

Вероника Полынина и ещё 1 26 минут назад
Румыния открестилась от объявления России врагом
Фото: Reuters
Румыния в проекте национальной стратегии обороны не утверждает, что Россия является «государством — неприятелем». Об этом заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, передают «Известия».
По словам министра, новая стратегия продолжает предыдущие, и нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение России в регионе.
Он подчеркнул, что формулировка, приведенная в проекте стратегии, представляет собой «общее решение союзников отметить, что действия России в регионе порождают риски».
При этом министр отметил, что Румыния не стремится никого провоцировать, но хотела бы поднять вопросы, которые являются законными источниками озабоченности.
Румыния объявила Россию врагом
Ранее, как писал «Рамблер», в румынский парламент поступил проект Стратегии национальной обороны на 2020−2024 годы. В ней Россия признается враждебным государством. Отмечается агрессивное поведение РФ и гибридные действия по милитаризации черноморского региона. В российском МИД назвали приведенную в документе позицию плагиатом, свидетельствующим об отсутствии у румынских политиков самостоятельного мышления.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Комментарии 41
В мире , Армия , МИД , газета "Известия" , Румыния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение