Более 700 полицейских Украины заразились коронавирусом 

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Более 700 сотрудников украинской полиции заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что в системе зарегистрировано 709 официально подтвержденных случаев COVID-19, из которых 605 человек уже вылечились.

Как пишет агентство, за прошедшие сутки в украинском Минздраве заявили о рекордном приросте числа заразившихся COVID-19 в стране. По его данным, их число выросло за сутки на 921 человека, общее количество зараженных составляет 34 984 человек.