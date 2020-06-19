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Более 700 полицейских Украины заразились коронавирусом 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Более 700 полицейских Украины заразились коронавирусом
Фото: Национальная Служба Новостей
Более 700 сотрудников украинской полиции заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
Отмечается, что в системе зарегистрировано 709 официально подтвержденных случаев COVID-19, из которых 605 человек уже вылечились.
Как пишет агентство, за прошедшие сутки в украинском Минздраве заявили о рекордном приросте числа заразившихся COVID-19 в стране. По его данным, их число выросло за сутки на 921 человека, общее количество зараженных составляет 34 984 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. Согласно последним данным ВОЗ, число заражений в мире превысило 8,2 млн, умели 445 тысяч человек.
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В мире , Украина , Минздрав РФ , ВОЗ
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