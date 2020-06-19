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Фигура 54-летней модели топлес на снимке удивила фанатов 

Lenta.ru 43 минуты назад
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Фото: Инстаграм
Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась фотографией без бюстгальтера и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
@paulinaporizkov
На снимке 54-летняя знаменитость позирует топлес, лежа на гамаке в трусах. Супермодель прикрыла обнаженную грудь планшетом. Публикация набрала больше десяти тысяч лайков.
Фанаты восхитились фигурой Поризковой и оценили ее внешний вид.
«Отличный пресс!», «Вау! Ты в потрясающей форме», «Выглядишь невероятно! Можно мне тоже такой пресс, пожалуйста?», «Какая горячая женщина», — комментировали они.
Ранее в июне Паулина Поризкова поддержала геев снимком в бикини на фоне радуги. На опубликованном снимке она запечатлена на фоне радуги с растрепанными волосами в купальнике золотого цвета. Известно, что знаменитость добавила радугу на фото с помощью фотошопа, чтобы выразить в посте солидарность ЛГБТ-сообществу.
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Комментарии 2
В мире , Паулина Поризкова
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