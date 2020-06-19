54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов 

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55-летняя американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова восхитила фанатов фотографией с обнаженной грудью.

Поризкова опубликовала в Instagram фото, на котором она загорает топлес. Грудь модели прикрыта планшетом.

Instagram

Подписчики Поризковой выразили восхищение великолепной форме 55-летней модели. Они обратили внимание на кубики пресса на ее животе и попросили поделиться секретами вечной молодости.

Ранее модель признавалась, что топлес — ее любимый вид бикини.