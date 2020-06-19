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54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов 

Вероника Полынина и ещё 1 10 минут назад
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Фото: Инстаграм
55-летняя американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова восхитила фанатов фотографией с обнаженной грудью.
Поризкова опубликовала в Instagram фото, на котором она загорает топлес. Грудь модели прикрыта планшетом.
Instagram
Подписчики Поризковой выразили восхищение великолепной форме 55-летней модели. Они обратили внимание на кубики пресса на ее животе и попросили поделиться секретами вечной молодости.
Ранее модель признавалась, что топлес — ее любимый вид бикини.
В феврале, как писал «Рамблер», Ксения Собчак опубликовала фото, на которой она с подругами Яной Расковаловой и Натальей Ионовой позирует топлес. Снимок был сделан мужем Собчак Константином Богомоловым.
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В мире , Наталья Ионова , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Паулина Поризкова
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