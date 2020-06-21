На пикетах в Белоруссии задержали почти 270 человек 

В ходе несанкционированных акций в Белоруссии задержаны около 270 человек. Эту цифру назвали в пресс-службе МВД , пишет «Интерфакс». Ведомство призывает жителей и гостей страны «не нарушать правопорядок и не создавать конфликтные, провокационные ситуации».

На этой неделе в Белоруссии прошли две масштабные акции в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост. С властями они не были согласованы. 18 июня в Минске пикет солидарности продолжался семь часов, его участники выстроились в пятикилометровую очередь. Еще одна акция прошла 19 июня в Минске, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Солигорске и других белорусских городах.

В пятницу в Белоруссии завершился этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Выборы назначены на 9 августа.