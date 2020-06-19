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Белоруссия ответила на требование ЕС освободить задержанного соперника Лукашенко 

Lenta.ru 1 час назад
Минск ответил на требование ЕС освободить Бабарико
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на требование Евросоюза немедленно освободить соперника Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Макей сообщил о наличии доказательств в «деле Белгазпромбанка», свидетельствующих о совершении политиком серьезных финансовых преступлений.
«Несмотря на проходящую политическую кампанию, никому не будет позволено нарушать законодательство. А есть конкретные доказательства, кстати, полученные из европейских стран, в том числе из стран ЕС, что те или иные лица занимались противоправной деятельностью», — заявил он.
Бабарико задержали 18 июня. Его подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик ранее совершенных преступлений. По данным следствия, со счета Белгазпромбанка, который ранее возглавлял политик, в латвийский ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США. Всего по делу задержано более 20 человек. В Комитете государственного контроля заявили, что деятельность фигурантов дела контролировалась «кукловодами» из «Газпрома».
Евросоюз призвал к немедленному освобождению Бабарико.
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В мире , Владимир Макей , Александр Лукашенко , Газпром , ЕС
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