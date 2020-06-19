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США собрались ограничить въезд сезонных рабочих 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
США собрались ограничить въезд сезонных рабочих
Фото: Reuters
Администрация США планирует объявить о приостановке виз нескольких типов, позволяющих иностранным гражданам работать в стране, сообщили источники New York Times.
Глава Белого дома Дональд Трамп подпишет соответствующий указ, передает ТАСС.
Это может усложнить прием на работу в американские компании граждан других стран, включая программистов и иных специалистов, даже в случае если они — выпускники американских вузов.
Такая мера затронет сезонных рабочих, полагает издание. Администрация США планирует объявить, что этот шаг нужен из-за роста безработицы в стране.
Кроме того, власти США намерены приостановить или ограничить несколько программ, предполагающих культурный обмен между Соединенными Штатами и другими государствами. Ограничения планируется распространить и на 2021 год.
Телеканал CNBC отметил, что версия указа уже готова.
Ранее сообщалось, что в США с 15 марта по 23 мая число первичных заявок на получение пособий по безработице превысило 40 млн
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В мире , США , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС , New York Times
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