ВОЗ шокировала правдой о новой вспышке COVID-19 в Пекине 

Штамм пекинского коронавируса похож на европейский штамм, однако это не означает, что сам вирус мог изначально происходить из Европы. Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА «Новости».
«Нужно быть аккуратными, когда мы говорим о европейском штамме вируса. Штаммы циркулируют по всему миру. (…) Так что, я думаю, что это не указывает на то, что вирус происходит из Европы. Это, скорее всего, указывает на то, что вирус может быть завезен в Пекин извне», — заявил представитель ВОЗ.
Он отметил, что в данном случае ВОЗ уверена, что вирус был передан от человека к человеку, а не от животного к человеку.
Ранее китайский эпидемиолог Лю Цзюнь сообщил, что анализ генома найденных на оптовом рынке Пекина «Синьфади» образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе в настоящее время штаммов.
«Согласно результатам первоначального геномного исследования, этот вирус пришел из Европы, однако (…) он старше современных европейских штаммов», — цитирует его ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», 11 июня в Пекине был зарегистрирован первый за два месяца случай заражения коронавирусом. К 18 июня вирус выявлен у 186 человек. Власти Пекина ограничили въезд и выезд из города, во всех микрорайонах введен «режим военного времени».