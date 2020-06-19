Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы 

Lenta.ru и ещё 19 33 минуты назад
ВОЗ шокировала правдой о новой вспышке COVID-19 в Пекине
Фото: Reuters
Такое мнение выразил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его слова приводит «Интерфакс».
«Наиболее вероятно, что болезнь была завезена в Пекин извне каким-то образом», — отметил он.
По его словам, многие из выявленных в Пекине случаев заражения были завезены из других стран.
Райан добавил, что, согласно предоставленным Китаем данным, вирус распространяется от человека к человеку. Также новый вирус не может передаваться от животных человеку.
Ранее власти столицы временно закрыли город из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции. С 19 июня приостановлены все пассажирские перевозки с другими регионами Китая.
Заявление итальянских ученых о COVID-19 вызвало сенсацию
15 июня выяснилось, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.
По данным университета Джонса Хопкинса, пандемия затронула более 8,55 миллиона человек по всему миру. Более 456 тысяч человек скончались из-за причин, связанных с вызванной коронавирусом нового типа болезнью COVID-19. Еще более 4,2 миллиона излечились.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Последние новости
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз В Крыму нашли большие запасы пресной воды В Крыму нашли большие запасы пресной воды Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда Пришедшая на работу в бикини российская медсестра стала лицом модного бренда
Комментарии 24
В мире , Другое , Майкл Райан , ВОЗ , Правительство Москвы , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности стрельбы на севере Москвы
Стали известны подробности стрельбы на севере Москвы
Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове
Домогаров закрыл инстаграм после поста о Ефремове
Брухунова похвасталась фотоальбомом с Петросяном
Брухунова похвасталась фотоальбомом с Петросяном
Это пиар: адвокат Ефремова сделал заявление
Это пиар: адвокат Ефремова сделал заявление
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение