Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Италия поддержала статью Путина о победе СССР над фашизмом 

News.ru и ещё 6 31 минуту назад
Италия назвала победителя над фашизмом
Фото: globallookpress.com
Италия приняла сторону российского президента в вопросах победы СССР над фашистами. Без участия Советского Союза эта победа была бы невозможна, заявил итальянский сенатор от партии Берлускони «Вперёд, Италия» Лучо Малан.
Малан заявил, что полностью согласен с Владимиром Путиным по его статье об уроках Второй мировой войны. Он добавил, что все народы «прекрасно знают», какое тяжелейшее испытание выдержал русский народ, потерявший миллионы людей.
Именно СССР позволил сдержать, а потом победить нацистскую Германию, — подчеркнул сенатор в беседе с ТАСС.
Итальянский политик уверен, что Запад, скорее всего, не справился бы с фашистской Германией, не напади она на Советский Союз. И Путин совершенно справедливо отстаивает это.
Малан уверен, что новые поколения должны знать эту правду и, в частности, то, чем была эта война для России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главным мотивом президента России Владимира Путина при написании статьи о событиях Второй мировой войны было чувство опасности «исторического забвения». Об этом 20 июня в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Видео дня. Москву затопило
News.ru: последние новости
Российские бизнесмены внесли $4,1 млн залога за экс-президента Армении Российские бизнесмены внесли $4,1 млн залога за экс-президента Армении Начальник генштаба Греции пообещал сжечь турецких интервентов Начальник генштаба Греции пообещал сжечь турецких интервентов В Белоруссии предъявили обвинение кандидату в президенты Бабарико В Белоруссии предъявили обвинение кандидату в президенты Бабарико
Комментарии 44
В мире , Армия , Войска , СССР , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Исчезнувшая с младенцем россиянка найдена мертвой
Исчезнувшая с младенцем россиянка найдена мертвой
Экс-боец «Бешеной роты» умер после падения с каталки
Экс-боец «Бешеной роты» умер после падения с каталки
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение