Италия приняла сторону российского президента в вопросах победы СССР над фашистами. Без участия Советского Союза эта победа была бы невозможна, заявил итальянский сенатор от партии Берлускони «Вперёд, Италия» Лучо Малан.

Малан заявил, что полностью согласен с Владимиром Путиным по его статье об уроках Второй мировой войны. Он добавил, что все народы «прекрасно знают», какое тяжелейшее испытание выдержал русский народ, потерявший миллионы людей.

Именно СССР позволил сдержать, а потом победить нацистскую Германию, — подчеркнул сенатор в беседе с ТАСС.

Итальянский политик уверен, что Запад, скорее всего, не справился бы с фашистской Германией, не напади она на Советский Союз. И Путин совершенно справедливо отстаивает это.

Малан уверен, что новые поколения должны знать эту правду и, в частности, то, чем была эта война для России.