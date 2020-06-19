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Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Бабарико предложил референдум по изменению конституции
Фото: Белгазпромбанк
Претендент в президенты Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который сейчас находится под стражей в СИЗО КГБ, в своем видеообращении призвал сторонников собрать инициативную группу для запуска процедуры общереспубликанского референдума, направленного на ограничение в конституции Белоруссии количества президентских сроков для одного человека.
"Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению конституции республики Беларусь и попробовать ее вернуть, взяв за образец конституцию 1994 года, где уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение, настоящее, наших трех ветвей власти, и самое главное, было право народа на определение своей судьбы", — сказал Бабарико в заранее записанном обращении, которое в пятницу транслировал штаб политика.
Он выразил уверенность, что раз его команда смогла за месяц собрать около 400 тысяч подписей в поддержку его выдвижения в кандидаты в президенты, то "уж как-нибудь за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, какая она должна быть — страной, в которой будут отсутствовать хамство, в которой будет уважение друг к другу и к народу".
Политик пояснил, что для начала нужно сформировать инициативную группу более 100 человек.
По словам политика, далее в рамках работы этой инициативной группы предстоит четко сформулировать те изменения, которые должный найти отражение в вопросах, выносимых на референдум.
"И последнее — собрать необходимые 450 тысяч (подписей — ред.). Эта инициатива ярчайшим образом покажет единство белорусского народа, его стремление к настоящему народовластию… Думаю, независимо от того, кто будет 9 августа объявлен победителем (выборов президента — ред.), к новому году Беларусь будет с новой конституцией", — заявил он.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В четверг был задержан Бабарико и помещен в СИЗО КГБ. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. В пятницу в КГК РИА Новости сообщили, что материалы "дела Белгазпромбанка" были переданы в Генпрокуратуру республики, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Бабарико, по данным его адвоката, находится в статусе подозреваемого.
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