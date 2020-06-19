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Трамп заявил, что критиковал Болтона за взгляды на войну в Ираке 

РИА Новости 1 час назад
Трамп критиковал Болтона за взгляды на войну в Ираке
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что он серьезно расходился во взглядах со своим бывшим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном и, в частности, критиковал его за позицию по войне в Ираке.
В интервью Politico Трамп рассказал, что однажды обсуждал с Болтоном вторжение США в Ирак в 2003 году, одним из идеологов которого был Болтон, и вновь услышал от него слова в защиту этой войны.
"Я сказал: Джон, если честно — если ты в это веришь сейчас, то с тобой что-то сильно не то. Я еще могу понять, если (верил) в то время", — сказал Трамп.
Он также назвал Болтона "спятившим".
"Все считали, что он полный псих", — добавил Трамп.
Суд рассмотрит в пятницу требование минюста приостановить выход книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа.
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В мире , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , Минюст РФ , Ирак
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