Трамп критиковал Болтона за взгляды на войну в Ираке

В интервью Politico Трамп рассказал, что однажды обсуждал с Болтоном вторжение США в Ирак в 2003 году, одним из идеологов которого был Болтон, и вновь услышал от него слова в защиту этой войны.

"Я сказал: Джон, если честно — если ты в это веришь сейчас, то с тобой что-то сильно не то. Я еще могу понять, если (верил) в то время", — сказал Трамп.

Он также назвал Болтона "спятившим".

"Все считали, что он полный псих", — добавил Трамп.