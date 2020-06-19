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Пока вы не уснули: Россия получила «таблетку» от авиации НАТО 

Сергей Василенок 36 минут назад
Пока вы не уснули: Россия получила «таблетку» от авиации НАТО
Фото: US Air Force

Лукашенко выступил со срочным заявлением

Власти Белоруссии сорвали майдан в стране. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Люди в Минске вышли на протесты

В Минске состоялась акция в поддержку альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии.

РФ срочно подняла в небо истребители МиГ-31

Военно-воздушные силы России отправили истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H.

Премьер Японии принял решение по параду в Москве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.

Украинцы испытали «угрожающую» Крымскому мосту ракету

Официальный сайт Крымского моста
Украинские военные провели первые испытания противокорабельных ракет Р-360 комплекса «Нептун» на полигоне Алибей под Одессой.

Врач назвала причину смерти экс-главы Чувашии

Политик Михаил Игнатьев скончался в результате прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности.

Сбить невидимку: РФ получила "таблетку" от авиации НАТО

Выследить и сбить практически любую "птичку" — в российскую армию поступает новейший переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба".

Поставлена точка в вопросе компенсации от Ефремова

Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не намерена принимать компенсацию до вынесения судом решения.

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Крымские ученые исследовали подземные высокотемпературные очаги в горах с большим запасом пресной воды.

ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке

Ключевая ставка в России была снижена до 4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.

У России появился новый соперник на рынке газа

EPA
Азербайджан начнет поставлять природный газ в страны Европейского союза (ЕС) в ближайшее время.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Александр Лукашенко , Михаил Игнатьев , ЕС , Центральный банк России , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Минск
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