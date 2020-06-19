Пока вы не уснули: Россия получила «таблетку» от авиации НАТО 

Лукашенко выступил со срочным заявлением
Власти Белоруссии сорвали майдан в стране. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Люди в Минске вышли на протесты
В Минске состоялась акция в поддержку альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии.
РФ срочно подняла в небо истребители МиГ-31
Военно-воздушные силы России отправили истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H.
Премьер Японии принял решение по параду в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
Украинцы испытали «угрожающую» Крымскому мосту ракету
Официальный сайт Крымского моста
Украинские военные провели первые испытания противокорабельных ракет Р-360 комплекса «Нептун» на полигоне Алибей под Одессой.
Врач назвала причину смерти экс-главы Чувашии
Политик Михаил Игнатьев скончался в результате прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности.
Сбить невидимку: РФ получила "таблетку" от авиации НАТО
Выследить и сбить практически любую "птичку" — в российскую армию поступает новейший переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба".
Поставлена точка в вопросе компенсации от Ефремова
Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не намерена принимать компенсацию до вынесения судом решения.
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Крымские ученые исследовали подземные высокотемпературные очаги в горах с большим запасом пресной воды.
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Ключевая ставка в России была снижена до 4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.
У России появился новый соперник на рынке газа
EPA
Азербайджан начнет поставлять природный газ в страны Европейского союза (ЕС) в ближайшее время.