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Глава ВОЗ: началась «новая опасная фаза» пандемии 

Газета.Ru 48 минут назад
Глава ВОЗ: началась «новая опасная фаза» пандемии
Фото: Reuters
Мир вступил в "новую и очень опасную фазу" пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте организации.
По словам Гебрейесус, ВОЗ получает данные о большом числе новых случаев заболевания в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
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31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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