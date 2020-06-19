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В Азербайджане приостановят деятельность ТЦ, общепитов и музеев 

РИА Новости 1 час назад
В Азербайджане приостановят деятельность ТЦ и общепитов
Фото: © Sputnik / Мурад Оруджев
Деятельность крупных торговых центров, музеев, объектов общественного питания, парикмахерских и салонов красоты приостановят в Азербайджане с 21 июня по 5 июля из-за жесткого карантинного режима, вызванного ситуацией с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.
"Кабинет министров принял постановление о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов. Для обеспечения ужесточения специального карантинного режима с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также минимизации возможных ее последствий в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахском, Масаллинском, Джалилабадском и Абшеронском районах с 00.00 21 июня до 06.00 5 июля (с 23.00 20 июня до 05.00 5 июля мск — ред.) будут применяться ограничения", — говорится в сообщении.
Согласно решению, в вышеуказанные сроки приостанавливается деятельность крупных торговых центров, за исключением действующих при них продовольственных магазинов и аптек. Также приостанавливается оказание услуг клиентам на местах в объектах общественного питания, деятельность музеев и выставочных залов, парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг (в том числе обслуживание в домах клиентов или в другом месте); деятельность образовательных учреждений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований), а также проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.
Как сообщил в четверг оперштаб, число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 11329, за сутки инфекция выявлена еще у 338 человек, всего в стране умерли 139 человек с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости , Азербайджан , Баку , Сумгайыт
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