Как пишет «ПолитЭксперт», Погребинский считает реальным сценарий, при котором в офис Зеленского зайдут люди и заставят его сложить полномочия. Сместить действующего главу государства будет нетрудно, так как у него нет ни одного доверенного лица в силовых органах, отметил аналитик.

Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере опубликовали прогноз о присоединении Украины к России к 2035 году.