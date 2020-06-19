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Украинский аналитик назвал возможный сценарий отстранения от власти Зеленского 

Аргументы Недели 44 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский показал себя слабым политиком, он может быть отстранен от власти. Соответствующую точку зрения высказал киевский аналитик Михаил Погребинский, информируют отечественные интернет-СМИ.
Как пишет «ПолитЭксперт», Погребинский считает реальным сценарий, при котором в офис Зеленского зайдут люди и заставят его сложить полномочия. Сместить действующего главу государства будет нетрудно, так как у него нет ни одного доверенного лица в силовых органах, отметил аналитик.
Ранее в пятницу сообщалось, что в блогосфере опубликовали прогноз о присоединении Украины к России к 2035 году.
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В мире , Видео , Конфликты , Михаил Погребинский , Владимир Зеленский
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