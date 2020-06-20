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CNBC: в четырех штатах США резко возросло число случаев заражения коронавирусом 

ТАСС и ещё 5 17 минут назад
В США резко выросло число зараженных COVID-19
Фото: EPA
Резкий прирост числа случаев заражения новым коронавирусом зафиксирован в пятницу в американских штатах Аризона, Флорида, Техас и Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на местные власти.
По данным управления общественного здравоохранения Аризоны, число случаев заражения коронавирусом в этом штате за сутки возросло на 3 246, достигнув 46 689. Прежний антирекорд там был зафиксирован 18 июня, когда за сутки выявили 2 519 новых случаев. Количество летальных исходов увеличилось на 41, до 1 312.
Во Флориде число случаев заражения за день возросло на 3 822. Это тоже является рекордно высоким показателем. Прежний антирекорд — 3 207 случаев — был установлен опять же 18 июня. Число летальных исходов увеличилось на 43, до 3 061.
Резкий прирост числа заразившихся отмечен также в Техасе и Южной Каролине.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2,21 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 118,9 тыс. человек.
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В мире , США
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