Высшая обвинительная инстанция Германии выдвинула серьезное обвинение, которое еще больше осложняет германо-российские отношения и вынуждает федеральное правительство к принятию решительных мер. В четверг Федеральная прокуратура обвинила российского гражданина в убийстве.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas/СДПГ) говорит об инциденте с тяжкими последствиями. Российский посол Сергей Нечаев был вызван в четверг в министерство иностранных дел для беседы, в ходе которой до русской стороны была доведена принципиальная позиция Германии.

Официальный представитель правительства сообщил, что федеральное правительство будет внимательно следить за ходом расследования вплоть до вынесения судебного решения и оставляет за собой право предпринять дальнейшие шаги. Какими будут эти шаги и когда они будут предприняты, он не уточнил.

Российский посол в Германии отверг все обвинения. «Выдвинутые против российских государственных учреждений обвинения мы считает неоправданными и бездоказательными», — заявил Нечаев в Берлине. По его словам, утверждения генерального прокурора до сих пор «не подтверждены ни фактами, ни доказательствами».

Долгое время следователи не могли исключить, что за убийством стоят государственные учреждения Чеченской республики. Ситуация не была такой однозначной, как в деле Скрипаля в 2018 году, когда бывший двойной агент был отравлен в Англии нервно-паралитическим ядом «Новичок». Великобритания обвинила тогда Россию. В общей сложности 150 российских дипломатов были объявлены на Западе персонами нон грата, Германия также выслала четырех сотрудников российского посольства.

На дело Хангошвили федеральное правительство до сих пор реагировало сдержанно. Сославшись на то обстоятельство, что Россия не проявляет готовности к сотрудничеству в расследовании инцидента, Берлин выслал в декабре двух российских дипломатов.

Теперь Федеральная прокуратура однозначно обвиняет российское государство в инциденте, и это вынуждает правительство ФРГ предпринять более решительные шаги. При этом из-за хакерской атаки на бундестаг в 2015 году, также приписываемой России, германо-российские отношения уже напряжены.

Спикер фракции СвДП по вопросам европейской политики в бундестаге Михаэль Линк (Michael Link) называет инцидент «опасным выпадом России и серьезным осложнением германо-российских отношений». По его мнению, если обвинения в ходе расследования подтвердятся, то это должно повлечь за собой серьезные последствия. Берлин должен будет настаивать на бескомпромиссной реакции ЕС в отношении России, например, в форме целенаправленных санкций против российской стороны.

Патрик Зенсбург (Patrick Sensburg), политик от ХДС, специализирующийся на вопросах безопасности, выступает после выдвинутого обвинения за четкую дипломатическую реакцию.

«Она должна включать в себя как высылку еще большего числа дипломатов, так и интенсивный надзор за российскими учреждениями в Германии», — сказал депутат в интервью газете «Вельт».

Заместитель председателя фракции партии Зеленых в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) надеется, что будут выяснены первопричины преступления:

«Это необходимо, потому что управление убийствами людей из-за рубежа — величайшая провокация и вызов нашему правовому государству».

Спикер партии Левых по внешнеполитическим вопросам в бундестаге Грегор Гизи (Gregor Gysi) выразился более сдержанно: «Сейчас необходимо подождать, будет ли вообще открыто судебное разбирательство и если да, то в каком объеме, а также посмотреть, что выяснится при анализе доказательств и какие варианты изложения ситуации будут иметь правовую основу».

40-летний Зелимхан Хангошвили был чеченцем с грузинским гражданством. Во время Второй чеченской войны он сражался против России и был признан российскими властями террористом. В конце 2016 года он попросил в Германии политического убежища.