Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отношениях Минска и Москвы «ничего не искрит», проблемы есть, но они решаемы. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление белорусский президент сделал во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. В начале встречи Лукашенко рассказал, что только что говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, и передал Лаврову «привет от начальника».
«У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — сказал Лукашенко.
В ответ Лавров отметил, что искра необходима «для зажигания, чтобы поехать вперед». Лукашенко заверил, что все проблемы в отношениях России и Белоруссии не катастрофические.
«Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. <…> Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», в конце прошлого года Лукашенко жаловался, что Россия «прессует» его страну и «закручивает гайки», повышая цены на энергоносители.
Также Лукашенко говорил о сомнениях в целесообразности Союзного государства России и Белоруссии.
«Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, нахрена нужен тогда такой союз», — отмечал он.