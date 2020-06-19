Такое заявление белорусский президент сделал во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым . В начале встречи Лукашенко рассказал, что только что говорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, и передал Лаврову «привет от начальника».

«У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — сказал Лукашенко.

В ответ Лавров отметил, что искра необходима «для зажигания, чтобы поехать вперед». Лукашенко заверил, что все проблемы в отношениях России и Белоруссии не катастрофические.

«Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится. <…> Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», в конце прошлого года Лукашенко жаловался, что Россия «прессует» его страну и «закручивает гайки», повышая цены на энергоносители.

Также Лукашенко говорил о сомнениях в целесообразности Союзного государства России и Белоруссии.