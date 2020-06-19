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Лукашенко рассказал Лаврову, что у него состоялся разговор с российским лидером Владимиром Путиным

«У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, то у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Лавров отметил, что «искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед».

Он отметил, что проблемы в отношениях двух стран «не катастрофические».

Ранее сообщалось, что Путин провёл разговор с Лукашенко.