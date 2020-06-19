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Лукашенко заявил Лаврову, что у Минска «не искрит» в связях с Москвой 

RT на русском и ещё 4 25 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске заявил, что в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы.
Лукашенко рассказал Лаврову, что у него состоялся разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
«У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, то у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Лавров отметил, что «искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед».
Он отметил, что проблемы в отношениях двух стран «не катастрофические».
Ранее сообщалось, что Путин провёл разговор с Лукашенко.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Минск , Москва
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