Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии установили памятник Ленину 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
В Германии установили памятник Ленину
Фото: предоставлено организаторами
Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель, сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель партии Петер Вайспфенинг.
"Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после "бархатной революции" она оказалась там. Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленину", — рассказал Вайспфенинг.
По словам представителя МЛПГ, речь идет о чугунной статуе высотой 2 метра 15 сантиметров, она стоит на постаменте, который украшен табличкой с информацией о Ленине. Решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также центристско-консервативного ХДС — одной из крупнейших партий ФРГ.
"Сначала городская администрация заявила, что памятник нельзя установить из-за… закона об охране памятников, поскольку фасад здания, которое принадлежит нам и которое стоит примерно в 30 метрах от статуи, охраняется государством как исторический памятник. С подобной позицией, по нашей информации, выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена", — рассказал Вайспфенинг.
Тогда городская администрация подала жалобу в Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, который повторно отклонил иск властей.
"После этого в ХДС составили онлайн-петицию против установки памятника, которую подписали по всей стране в течение многих месяцев целых 204 человека. После этого петиция была снята с публикации. Многие профашистские организации также выступают против Ленина, сегодня они провели акцию протеста в Гельзенкирхене. Однако население в значительной степени поддерживает идею памятника", — рассказал Вайспфенинг.
Он добавил, что марксисты-ленинцы провели онлайн-опрос по теме установки статуи в городе, и 68% его участников высказались за это.
Касаясь оценки личности и деятельности Ленина, Вайспфенинг добавил, что в партии знакомы с последними публикациями, которые касаются истории революции 1917 года в России и последовавшей за ней гражданской войной, жертвами которой стали миллионы человек, однако "нельзя в этом обвинять одного только Ленина". Кроме того, памятник Ленину должен стать "контрапунктом на фоне многочисленных статуй героям Первой и Второй мировой войн на западе Германии", которые носили империалистический и захватнический характер, добавил он.
Видео дня. Москву затопило
Последние новости
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО
Комментарии 2
В мире , Европа , Ангела Меркель , eBay , РИА Новости , Гельзенкирхен , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил покупку шикарного дома на Рублевке
Пригожин объяснил покупку шикарного дома на Рублевке
Дрались прутьями: раскрыты детали схватки Индии и Китая
Дрались прутьями: раскрыты детали схватки Индии и Китая
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
«Андрей вернулся к работе»
«Андрей вернулся к работе»
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение