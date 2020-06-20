В Германии установили памятник Ленину 

Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель , сообщил РИА Новости по телефону официальный представитель партии Петер Вайспфенинг.

"Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после "бархатной революции" она оказалась там. Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленину", — рассказал Вайспфенинг.

По словам представителя МЛПГ, речь идет о чугунной статуе высотой 2 метра 15 сантиметров, она стоит на постаменте, который украшен табличкой с информацией о Ленине. Решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также центристско-консервативного ХДС — одной из крупнейших партий ФРГ.

"Сначала городская администрация заявила, что памятник нельзя установить из-за… закона об охране памятников, поскольку фасад здания, которое принадлежит нам и которое стоит примерно в 30 метрах от статуи, охраняется государством как исторический памятник. С подобной позицией, по нашей информации, выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена", — рассказал Вайспфенинг.

Тогда городская администрация подала жалобу в Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, который повторно отклонил иск властей.

"После этого в ХДС составили онлайн-петицию против установки памятника, которую подписали по всей стране в течение многих месяцев целых 204 человека. После этого петиция была снята с публикации. Многие профашистские организации также выступают против Ленина, сегодня они провели акцию протеста в Гельзенкирхене. Однако население в значительной степени поддерживает идею памятника", — рассказал Вайспфенинг.

Он добавил, что марксисты-ленинцы провели онлайн-опрос по теме установки статуи в городе, и 68% его участников высказались за это.

Касаясь оценки личности и деятельности Ленина, Вайспфенинг добавил, что в партии знакомы с последними публикациями, которые касаются истории революции 1917 года в России и последовавшей за ней гражданской войной, жертвами которой стали миллионы человек, однако "нельзя в этом обвинять одного только Ленина". Кроме того, памятник Ленину должен стать "контрапунктом на фоне многочисленных статуй героям Первой и Второй мировой войн на западе Германии", которые носили империалистический и захватнический характер, добавил он.