Протестующие в США повалили памятник Вашингтону

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону. Об этом сообщает CBS News, видео инцидента опубликовали пользователи Twitter.
A statue of George Washington has been pulled down with ropes at NE 57th & Sandy near the German American Society. #koin6news #PDXprotests #protest2020 #Portland #BlackLivesMatter #BLMPDX #BLM #Oregon #Investigation #JusticeForGeorgeFloyd #vandalism #spraypaint #statue #rosecity pic.twitter.com/xmWYtpcbJE— Jennifer Dowling (@JenDowlingKoin6) June 19, 2020
Вечером 18 июня несколько десятков человек собрались у памятника и изрисовали его граффити с обвинениями Вашингтона в расизме и упоминаниями погибшего после ареста чернокожего Джорджа Флойда. Голову статуи обмотали американским флагом и подожгли ткань.
Когда стемнело, протестующих стало больше, и им удалось свалить монумент. После этого вандалы разбежались.
Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу.
Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.