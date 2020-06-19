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Протестующие в США осквернили и повалили памятник Вашингтону 

Lenta.ru и ещё 7 54 минуты назад
Протестующие в США повалили памятник Вашингтону
Фото: Reuters
Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону. Об этом сообщает CBS News, видео инцидента опубликовали пользователи Twitter.
Вечером 18 июня несколько десятков человек собрались у памятника и изрисовали его граффити с обвинениями Вашингтона в расизме и упоминаниями погибшего после ареста чернокожего Джорджа Флойда. Голову статуи обмотали американским флагом и подожгли ткань.
Когда стемнело, протестующих стало больше, и им удалось свалить монумент. После этого вандалы разбежались.
Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу.
Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.
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Комментарии 1
В мире , США , Джордж Вашингтон , CBS
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