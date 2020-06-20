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Долг Украины по решениям ЕСПЧ превысил 370 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 9 минут назад
Долг Украины по решениям ЕСПЧ превысил 370 млн долларов
Фото: ТАСС
Украина по решениям Европейского суда по правам человека должна гражданам и юридическим лицам свыше 373 млн долларов, сообщил глава минюста страны Денис Малюська.
Малюська сообщил, что «там, где суд это указал, где есть общая проблема», оказавшаяся «под надзором» ЕСПЧ и кабмина Совета Европы, долги Украины составляют «где-то миллиардов до десяти» гривен.
«Сумма большая», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».
Если выделить такие деньги из бюджета, бюджет не сможет покрывать расходы Пенсионного фонда и бюджетников, сообщил министр, отметив, что по некоторым решениям ЕСПЧ выплаты осуществляются почти без задержек.
Напомним, украинских чиновников заподозрили в обмане ЕСПЧ.
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В мире , Украина , ЕСПЧ , Совет Европы , Минюст РФ , РИА Новости
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