Долг Украины по решениям ЕСПЧ превысил 370 млн долларов 

Малюська сообщил, что «там, где суд это указал, где есть общая проблема», оказавшаяся «под надзором» ЕСПЧ и кабмина Совета Европы , долги Украины составляют «где-то миллиардов до десяти» гривен.

«Сумма большая», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

Если выделить такие деньги из бюджета, бюджет не сможет покрывать расходы Пенсионного фонда и бюджетников, сообщил министр, отметив, что по некоторым решениям ЕСПЧ выплаты осуществляются почти без задержек.

Напомним, украинских чиновников заподозрили в обмане ЕСПЧ.