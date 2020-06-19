Умер Карлос Руис Сафон

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Испанский писатель Карлос Руис Сафон скончался на 56-м году жизни, сообщил издательский дом Planeta.

«Сегодня скончался Карлос Руис Сафон — один из лучших современных новеллистов», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным СМИ, он умер в Лон-Анджелесе после продолжительной болезни.

Карлос Руис Сафон родился в Барселоне. Литературную карьеру начал с публикации серии мистических книг для подростков.

В 2001 году вышел его роман «Тень ветра», который был переведён более чем на 30 языков. Общий тираж превысил 15 млн экземпляров.