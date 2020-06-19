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В пригороде Атланты по решению суда убрали памятник конфедератам 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В пригороде Атланты убрали памятник конфедератам
Фото: REUTERS / Elijah Nouvelage
Рабочие при помощи строительного крана убрали посвященный конфедератам обелиск, установленный в пригороде Атланты, штат Джорджия, после того, как местный суд принял решение о перемещении памятника, сообщает телеканал CNN.
На прошлой неделе судья округа Де-Калб (DeKalb) постановил переместить с площади города Декейтер обелиск. Согласно постановлению суда, памятник высотой около девяти метров следовало убрать до полночи 26 июня и поместить в хранилище до дальнейших уведомлений. В суд округа обратились городские власти, утверждавшие, что памятник во время недавних протестов стал представлять угрозу общественной безопасности.
Поздно вечером в четверг по местному времени (утром пятницы мск) рабочие под одобряющие крики собравшихся снесли монумент. Как отмечают местные СМИ, памятник был установлен в 1908 году ассоциацией "Объединенные дочери Конфедерации", которая занимается, в том числе увековечиванием памяти солдатов Армии Конфедеративных штатов.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США. Статуи демонтируют как по решению местных властей, так и протестующие граждане.
Гражданская война стала наиболее кровопролитной в истории США, но привела к освобождению рабов. При этом положение афроамериканцев в обществе оставалось во многом неравноправным до 1960-х годов. Сейчас афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе. Полицию обвиняют в системном расизме, и ряд громких случаев убийств афроамериканцев белыми полицейскими привел к широкомасштабным протестам в последние годы.
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