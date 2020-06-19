Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранцам посоветовали избегать поездок в Россию 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Иностранцам посоветовали избегать поездок в Россию
Фото: Enrique Calvo / Reuters
Россия оказалась среди стран, посещения которых посоветовали избегать в ближайшее время из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Полный список небезопасных направлений, составленный журналистами Independent, публикуется на сайте издания.
Так, на первое место авторы материала поместили Бразилию, отметив, что в настоящий момент система здравоохранения государства переживает серьезный кризис. «Сейчас страна занимает второе место по количеству погибших в мире и регистрирует в среднем около тысячи смертей в день, а 12 июня правительство приостановило публикацию данных о случаях COVID-19 и жертвах заболевания», — подчеркнули в Independent.
Второй в антирейтинге оказалась Россия, третьей — Индия, поскольку после ослабления ограничительных мер число инфицированных там резко возросло. «Острая нехватка врачей, медицинских работников и койко-мест в совокупности с одним из самых низких в мире показателей тестирования на душу населения вызвали опасения среди экспертов», — описали редакторы обстановку в Индии.
Также среди неблагоприятных для туризма в ближайшие месяцы стран перечислены Китай, Иран, США, Пакистан и ЮАР.
Ранее в июне в сети перечислили страны, подходящие для путешествий во время вспышки коронавируса, — те, где зафиксировано минимальное количество случаев заражения с начала пандемии. Так, низкий уровень заболеваемости сохраняется на Барбадосе, на Багамских островах и на острове Мэн.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Последние новости
Цены на нефть взлетели Цены на нефть взлетели Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии В Кремле прокомментировали смерть бывшего главы Чувашии В Кремле прокомментировали смерть бывшего главы Чувашии
Комментарии 1
В мире , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности о застрелившем троих в Москве
Раскрыты подробности о застрелившем троих в Москве
Домогаров объяснил свои слова о неуважении к зрителям
Домогаров объяснил свои слова о неуважении к зрителям
Цискаридзе рассказал о «чудовищном» состоянии Ефремова
Цискаридзе рассказал о «чудовищном» состоянии Ефремова
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
00:53
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение