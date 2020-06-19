Иностранцам посоветовали избегать поездок в Россию 

Россия оказалась среди стран, посещения которых посоветовали избегать в ближайшее время из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Полный список небезопасных направлений, составленный журналистами Independent, публикуется на сайте издания.

Так, на первое место авторы материала поместили Бразилию , отметив, что в настоящий момент система здравоохранения государства переживает серьезный кризис. «Сейчас страна занимает второе место по количеству погибших в мире и регистрирует в среднем около тысячи смертей в день, а 12 июня правительство приостановило публикацию данных о случаях COVID-19 и жертвах заболевания», — подчеркнули в Independent.

Второй в антирейтинге оказалась Россия, третьей — Индия, поскольку после ослабления ограничительных мер число инфицированных там резко возросло. «Острая нехватка врачей, медицинских работников и койко-мест в совокупности с одним из самых низких в мире показателей тестирования на душу населения вызвали опасения среди экспертов», — описали редакторы обстановку в Индии.

Также среди неблагоприятных для туризма в ближайшие месяцы стран перечислены Китай, Иран, США, Пакистан и ЮАР.

Ранее в июне в сети перечислили страны, подходящие для путешествий во время вспышки коронавируса, — те, где зафиксировано минимальное количество случаев заражения с начала пандемии. Так, низкий уровень заболеваемости сохраняется на Барбадосе, на Багамских островах и на острове Мэн.