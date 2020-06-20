КНДР пообещала уничтожить США

Пхеньян предупреждает Вашингтон, что новая война на Корейском полуострове может привести к уничтожению США . Об этом говорится в поступившем в субботу в ТАСС сообщении посольства КНДР Москве в преддверии 70-й годовщины начала Корейской войны.

Как указали в диппредставительстве, на протяжении десятилетий США, вместо того чтобы извлечь уроки из войны на Корейском полуострове, предпринимали новые враждебные акции.

"Так, и в этом году американская военщина разворачивает в Южной Корее и в прилегающих к ней зонах всякие военные маневры, главная цель которых — передвижение и развертывание на Корейском полуострове американских вооруженных сил из-за рубежа и с материковой части и быстрое нанесение удара по КНДР", — говорится в сообщении.

В посольстве напомнили в связи с этим, что КНДР сегодня обладает ракетами стратегического назначения и ядерным оружием, "которые способны беспощадно карать тех, кто осмелится поднять руку на нее, в каком бы уголке планеты он ни находился".

"Новый виток корейской войны впишет в историю человечества особо сенсационное событие, что положит конец еще одной империи, имя которой — США", — заявили в диппредставительстве.