КНДР пообещала уничтожить США

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КНДР пригрозила США уничтожением в случае разжигания войны на Корейском полуострове 

ТАСС и ещё 1 19 минут назад
Пхеньян предупреждает Вашингтон, что новая война на Корейском полуострове может привести к уничтожению США. Об этом говорится в поступившем в субботу в ТАСС сообщении посольства КНДР в Москве в преддверии 70-й годовщины начала Корейской войны.
Как указали в диппредставительстве, на протяжении десятилетий США, вместо того чтобы извлечь уроки из войны на Корейском полуострове, предпринимали новые враждебные акции.
"Так, и в этом году американская военщина разворачивает в Южной Корее и в прилегающих к ней зонах всякие военные маневры, главная цель которых — передвижение и развертывание на Корейском полуострове американских вооруженных сил из-за рубежа и с материковой части и быстрое нанесение удара по КНДР", — говорится в сообщении.
В посольстве напомнили в связи с этим, что КНДР сегодня обладает ракетами стратегического назначения и ядерным оружием, "которые способны беспощадно карать тех, кто осмелится поднять руку на нее, в каком бы уголке планеты он ни находился".
"Новый виток корейской войны впишет в историю человечества особо сенсационное событие, что положит конец еще одной империи, имя которой — США", — заявили в диппредставительстве.
Как развивались отношения США и КНДР с 2017 года
Корейская война продолжалась с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. На стороне базировавшихся на юге Корейского полуострова националистов выступили американские войска. Коммунистов на севере полуострова поддержали китайские добровольцы. Война завершилась подписанием перемирия. Технически КНДР и Республика Корея до сих пор находятся в состоянии войны.
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Комментарии 15
В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Видео , Оружие , США , КПРФ , ИТАР-ТАСС , КНДР , Москва , Пхеньян
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