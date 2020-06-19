Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юноша ушел в лес за дровами и стал добычей тигра 

Lenta.ru 1 час назад
Юноша ушел в лес за дровами и стал добычей тигра
Фото: globallookpress.com
Тигр в индийском округе Ваянад, штат Керала, растерзал ушедшего за дровами молодого человека. Об этом сообщает сайт Outlook.
Во вторник, 16 июня, 24-летний представитель племени Адиваси пошел в лес за дровами и не вернулся. Местные жители и сотрудники Лесного департамента начали поиски. На следующий день команда поисковиков нашла в полутора километрах от места жительства пропавшего пятна крови, его обувь и мачете.
Позже неподалеку было найдено растерзанное тигром тело погибшего. Местные власти выплатят семье юноши миллион рупий (910,9 тысячи рублей) в качестве компенсации. Предположительно, тигр протащил свою добычу на 750 метров от места нападения.
Представители Лесного департамента установили девять фотоловушек с целью поймать хищника.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигры за считанные дни убили пять человек. Последней жертвой хищников стала 52-летняя женщина.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Последние новости
Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границ Россия перехватила американские бомбардировщики у своих границ Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
В мире , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогаров объяснил свои слова о неуважении к зрителям
Домогаров объяснил свои слова о неуважении к зрителям
Цискаридзе рассказал о «чудовищном» состоянии Ефремова
Цискаридзе рассказал о «чудовищном» состоянии Ефремова
США попросили не пугать мир «страшилками о России»
США попросили не пугать мир «страшилками о России»
Умер сын Хрущева
Умер сын Хрущева
Видео
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
00:53
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
Армия
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение