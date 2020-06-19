Выигравший суд петух Морис умер во Франции

Французский петух Морис из департамента Приморская Шаранта, которому суд в 2019 году официально разрешил кукарекать с раннего утра, скончался в возрасте шести лет, сообщает радиостанция France Bleu.

Хозяйка петуха Корин Фессо сообщила, что он скончался еще в начале мая от острого ринита, однако она "не решалась сказать об этом раньше". По ее словам, на фоне ограничений из-за коронавируса у людей "и так уже было достаточно поводов для беспокойства".

"Это разбило мне сердце. Мы купили нового петуха и назвали его тоже Морисом, он поет так же хорошо. Но он никогда не будет нашим Морисом", — говорит Фессо.

События вокруг живущего в департаменте Приморская Шаранта петуха Мориса развивались не один год. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, которым мешали ранние крики птицы. Адвокат истцов требовал компенсацию в размере тысячи евро, которая будет переведена на помощь морякам, погибшим в море.

До суда дело петуха дошло не сразу — еще весной 2017 года пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек. Однако в июле 2019 состоялось заседание суда по делу громкой птицы. На него не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы, а вынесение вердикта было отложено до 5 сентября.

В результате 5 сентября 2019 года суд французской коммуны Рошфор отклонил иск пенсионеров к хозяйке петуха Мориса, тем самым разрешив птице возвещать на всю округу о наступлении нового дня.

Дело Мориса стало символом сложностей, которые испытывают различные социальные группы французов — настоящие жители села и те, кто переехал за город на заслуженный отдых — пытаясь ужиться вместе.