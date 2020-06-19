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Суд на Украине не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина 

ТАСС и ещё 4 56 минут назад
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина до получения официального разъяснения нормы конституции о неприкосновенности главы государства. Такое решение огласил в пятницу на заседании по делу Зеленского судья Андрей Мисинкевич.
"Обратиться к главе Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины для официального толкования нормы Конституции о том, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности на весь период исполнения полномочий и возможности в данном контексте привлечения президента Украины к административной ответственности", — сказал он.
Зеленский вместе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком и другими представителями власти 3 июня посетили кафе в Хмельницком, что являлось нарушением объявленного в стране в связи с пандемией коронавируса карантина.
Национальная полиции Украины составила протокол об административном нарушении в отношении президента и направила его в суд. В полиции пояснили, что протоколы были составлены в связи с тем, что владелец кафе, где Зеленский и его окружение выпили кофе, открыл заведение и обслужил клиентов вопреки запрету. Нарушение карантина влечет штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (от $638 до $1276).
Зеленский признался в нарушении правил карантина и сказал, что готов заплатить штраф.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Ермак
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