Генеральный прокурор в Берлине обвинил российское правительство в причастности к убийству в августе 2019 года. В связи с этим министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил России дальнейшими мерами, сообщает Die Tageszeitung. В тот же день российского посла вызвали в МИД Германии.

Генеральный прокурор в Берлине обвинил российское правительство в причастности к убийству в августе 2019 года. В связи с этим министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил России дальнейшими мерами, и возникла угроза дипломатического кризиса между двумя странами, сообщает Die Tageszeitung.

«Федеральное правительство определенного оставляет за собой право принять дальнейшие меры», — заявил он в четверг, 18 июня, в Вене.

В тот же день российского посла вызвали в МИД Германии. Маас отметил, что в начале расследования этого дела из страны уже были высланы два российских дипломата. Москва ответила на это высылкой двух немецких дипломатов.