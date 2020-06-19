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Die Tageszeitung (Германия): глава немецкого МИД угрожает России 

ИноСМИ 1 час назад
Генеральный прокурор в Берлине обвинил российское правительство в причастности к убийству в августе 2019 года. В связи с этим министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил России дальнейшими мерами, сообщает Die Tageszeitung. В тот же день российского посла вызвали в МИД Германии.
Генеральный прокурор в Берлине обвинил российское правительство в причастности к убийству в августе 2019 года. В связи с этим министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил России дальнейшими мерами, и возникла угроза дипломатического кризиса между двумя странами, сообщает Die Tageszeitung.
«Федеральное правительство определенного оставляет за собой право принять дальнейшие меры», — заявил он в четверг, 18 июня, в Вене.
В тот же день российского посла вызвали в МИД Германии. Маас отметил, что в начале расследования этого дела из страны уже были высланы два российских дипломата. Москва ответила на это высылкой двух немецких дипломатов.
23 августа 2019 года 40-летний чеченец грузинского происхождения был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен. По сообщениям СМИ, он был связан с российской службой ФСБ.
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В мире , Видео , ФСБ , МИД , Правительство РФ , Германия
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