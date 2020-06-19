Потенциальные покупатели жилья в США после снятия карантина по коронавирусу переориентировались с объектов в пределах городов на недвижимость в пригородах и сельской местности. Об этом сообщает Mansion Global со ссылкой на данные онлайн-базы Realtor.com.

Число просмотров объектов в пригородных районах увеличилось в мае 2020-го на 13 процентов (по сравнению с показателем за май 2019-го). Домами в сельской местности американцы стали интересоваться на 16 процентов чаще. Для сравнения — число просмотров лотов в пределах городов выросло лишь на 7 процентов.

Эксперты отмечают, что обусловленный пандемией коронавируса кризис в меньшей степени сказался на пригородных рынках недвижимости из-за стабильной покупательской активности. По их наблюдениям, американцы начали бежать из городов еще до пандемии, но с началом распространения COVID-19 этот тренд усилился.

Ранее в июне стало известно, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 миллионы американцев остались почти без средств к существованию. У трети американских семей есть не более 500 долларов или вообще отсутствуют дополнительные средства на срочный ремонт жилья, если внезапно возникнет такая необходимость.