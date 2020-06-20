Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса 

РИА Новости и ещё 11 51 минуту назад
В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
Фото: EPA
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 601, скончались еще 11 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 770 новых случаях заражения и 16 летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 189 135 случаев заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 883 пациента с коронавирусом. Выздоровели 174,7 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 827), Северном Рейне-Вестфалии (40 372) и Баден-Вюртемберге (35 272). В Берлине выявлены 7 733 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
Последние новости
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО "Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
В России объяснили геноцид «Панцирей»
В России объяснили геноцид «Панцирей»
Пьяная ссора в Москве закончилась трагедией
Пьяная ссора в Москве закончилась трагедией
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Чеченцы устроили разборки из-за гуляющих в Москве с грузином чеченок
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение