Маска обвинили в уничтожении целой деревни

Жители небольшой деревни Бока-Чика (Boca Chica) в штате Техас обвинили американского миллиардера, главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в попытке уничтожить их деревню. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2014 году предприниматель приобрел участок земли для строительства космодрома в районе деревни Бока-Чика. По плану объект включает стартовую площадку, центр управления полетами, а также сборочный комплекс для производства пилотируемых космических кораблей Starship, который Маск планирует запустить на Марс.

В 2015 году миллиардер начал активно скупать в деревне со всего 35 домами недвижимость, чтобы расширить строительство. По заявлению самой SpaceX, в обмен она предлагает местным жителям сумму, в три раза превышающую рыночную стоимость недвижимости. Однако информацию опровергают домовладельцы.

Так, по словам 12 человек, которые продолжают проживать в Бока-Чика, компания не только предлагает за их дома цену намного ниже рыночной, но и оказывает на них давление с целью принудить к сделке. Они также рассказали, что SpaceX убеждала в опасностях запуска космических кораблей для человека, а параллельно превращала Бока-Чика в место для проживания работников космодрома. Одна из местных жительниц сравнила действия Маска, который родился в ЮАР, с режимом апартеида — политикой расовой сегрегации, проводившейся в Южной Африке в 1948-1990 годах.

Владельцы домов утверждают, что многие все равно вынуждены согласиться на условия SpaceX из-за законодательства Техаса, которое допускает принудительное отчуждение частной собственности в случае, если есть одобрение властей и предоставлена приемлемая компенсация. Власти штата поддерживают строительство космодрома в Бока-Чика, поскольку компания откроет много новых рабочих мест.

В ноябре 2019 года первые испытания прототипа корабля Starship Mk1 от SpaceX на полигоне в Бока-Чика закончились неудачей. Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью. В конце февраля 2020 года прототип космического корабля лопнул во время наддува жидким азотом. По словам местных жителей, из-за запуска ракет возникает мощная вибрация, в результате чего выбиваются окна.