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Помпео назвал Болтона предателем 

Lenta.ru и ещё 3 51 минуту назад
Помпео уличил Болтона в предательстве
Фото: Lenta.ru
Госсекретарь США Майк Помпео назвал бывшего советника президента по безопасности Джона Болтона предателем. Об этом говорится в его письменном заявлении, сообщает РИА Новости.
Помпео признался, что книгу Болтона не читал, однако выразил мнение, что автор в ней распространяет лживые утверждения, а также «натянутую полуправду и прямые измышления». По его словам, бывший советник злоупотребил доверием американского народа, чем нанес ущерб стране.
«Нашим друзьям по всему миру, хочу сказать: вы знаете, что Америка президента Трампа — это сила добра», — заключил госсекретарь.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявил, что новая книга его бывшего помощника — это сборник лжи. По его словам, многие из заявлений, которые Болтон ему приписывает, никогда не делались.
Публикация отрывков мемуаров бывшего советника президента США по нацбезопасности обеспокоила разведывательное сообщество страны. Помимо информации о сотрудничестве Трампа с Китаем, Болтон также раскрыл, что глава государства интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, что Великобритания является ядерной державой.
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В мире , Джон Болтон , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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