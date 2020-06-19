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Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО 

ТК «Звезда» и ещё 8 3 часа назад
Трамп намекнул на рассекречивание данных об НЛО
Фото: Reuters
Ранее Пентагон опубликовал ряд свидетельств существования НЛО, задокументированных пилотами армии США.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность обнародования засекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом глава Белого дома заявил в интервью своему младшему сыну, которое было приурочено ко Дню отца и транслировалось в прямом эфире.
Речь шла о так называемой «Зоне-51» — секретной военной базе где, по мнению сторонников теории заговора, Пентагон скрывает обломки летающей тарелки якобы разбившейся 73 года назад.
«Миллионы человек хотят отправиться в Розуэлл и посмотреть. Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно», — заявил Трамп, как сообщает ТАСС со ссылкой на его интервью.
«Розуэлльский инцидент», о котором упомянул Трамп, произошел четвертого июля 1947 года в штате Нью-Мексико. На землю рухнул воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний. Военные скрыли обломки и долгое время замалчивали инцидент, так как сам проект был секретным.
Это породило множество слухов и домыслов о том, что правительство США якобы скрывает факты существования разумной жизни на других планетах.
Масла в огонь человеческого любопытства периодически подливается и сам Пентагон, не так давно опубликовавший целую серию видеороликов и записей переговоров пилотов истребителей, которые сталкивались с НЛО во время полетов.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США
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