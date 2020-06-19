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Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей
Фото: РИА Новости
Государственная христианская церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были причастны к работорговле.
По информации газеты Telegraph, Университетский колледж Лондона составил базу данных, в которую включил информацию о 47 тыс. жителей Британии, которые после закона об отмене рабства в 1833 году получили компенсацию в размере 20 млн фунтов (2,4 млрд фунтов в пересчете на нынешние деньги), передает РИА «Новости».
Компенсацию от властей тогда получали владельцы плантаций. Выяснилось, что примерно 100 священников наживались за счет рабства, и все они принадлежали к Церкви Англии.
Церковь извинилась за то, что ряд ее священников и епископов владели приходскими плантациями, на которых работали невольники. Таких представителей церкви назвали «источником стыда».
Кроме того, доход от работорговли получали шесть управляющих Банка Англии и четыре директора. Среди банкиров издание выделяет Джона Рида, который был управляющим банка с 1839 по 1841 год, а также директором Вест-Индской компании.
Власти выделили ему компенсацию в размере 7,1 млн фунтов в пересчете по сегодняшнему курсу за его долю в 17 плантациях в Карибском бассейне. На этих плантациях работали около 3,1 тыс. рабов.
В Банке Англии заявили, что торговля товарами, произведенными с применением рабского труда, является «недопустимой частью британской истории» и пообещали, что отныне не станут использовать изображений своих бывших управляющих, имевших отношение к этому бизнесу.
Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей.
В Портсмуте свалили статую одного из деятелей Конфедерации, причем статуя рухнула на одного из демонстрантов, он впал в кому. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить кенотаф. Также в пригороде Портленда неизвестные снесли с постамента бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону.
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Комментарии 2
В мире , Джон Рид , Томас Джефферсон , РИА Новости , Великобритания
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