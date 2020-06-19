Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей 

Государственная христианская церковь и Банк Англии извинились за то, что некоторые их представители в прошлом были причастны к работорговле.

По информации газеты Telegraph, Университетский колледж Лондона составил базу данных, в которую включил информацию о 47 тыс. жителей Британии, которые после закона об отмене рабства в 1833 году получили компенсацию в размере 20 млн фунтов (2,4 млрд фунтов в пересчете на нынешние деньги), передает РИА «Новости».

Компенсацию от властей тогда получали владельцы плантаций. Выяснилось, что примерно 100 священников наживались за счет рабства, и все они принадлежали к Церкви Англии.

Церковь извинилась за то, что ряд ее священников и епископов владели приходскими плантациями, на которых работали невольники. Таких представителей церкви назвали «источником стыда».

Кроме того, доход от работорговли получали шесть управляющих Банка Англии и четыре директора. Среди банкиров издание выделяет Джона Рида , который был управляющим банка с 1839 по 1841 год, а также директором Вест-Индской компании.

Власти выделили ему компенсацию в размере 7,1 млн фунтов в пересчете по сегодняшнему курсу за его долю в 17 плантациях в Карибском бассейне. На этих плантациях работали около 3,1 тыс. рабов.

В Банке Англии заявили, что торговля товарами, произведенными с применением рабского труда, является «недопустимой частью британской истории» и пообещали, что отныне не станут использовать изображений своих бывших управляющих, имевших отношение к этому бизнесу.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей.